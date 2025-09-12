窃盗の目的で駐車中の車を物色した車上ねらいの疑いで、長岡市の無職の68歳の男が逮捕されました。窃盗未遂（車上ねらい）の疑いで逮捕されたのは、長岡市に住む無職の68歳の男です。警察によりますと男は9月11日午前10時ごろ、長岡市平島の路上に停まっていた無施錠の軽ワゴン車を窃盗目的で物色した疑いが持たれています。警戒中の警察官が、男が停車中の軽ワゴン車の運転席側のドアを開け車内を物色する姿を発見し、その場で男