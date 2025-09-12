赤城乳業は、「ガリガリ君白いサワー」を9月16日から発売する。「ガリガリ君白いサワー」は、白いサワーアイスの中にガリガリとした食感が特徴の白いサワーかき氷を入れた、乳酸菌入り（乳製品乳酸菌飲料（殺菌）を使用している）のアイスキャンディー。従来使用していたパイン果汁を増量するとともに、今回新たにグレープフルーツフルーツ果汁を配合し、果汁由来の爽やかさをプラスした。「ガリガリ君白いサワー」暑さが残る時期