「マロングラッセ」ホテルニューグランドは、10月8日から、秋の新商品「マロングラッセ」を販売する。フランスの伝統菓子「マロングラッセ」は、ヨーロッパでは“最愛の人に永遠の愛を誓う贈り物”として大切にされているお菓子であり、栗そのものの風味を活かした深みのある美味しさと、しっとりとした食感が魅力となっている。本場イタリアから仕入れた栗にゆっくり時間をかけて蜂蜜を含ませ、ラムとブランデーを独自に配合して