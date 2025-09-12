タレントの上原さくらが10日に自身のアメブロを更新。品切れ中だったという高級ブランド『シャネル（CHANEL）』のリップを購入したことを報告した。この日、上原は「ランチの前に少し時間に余裕があったので何気なくコスメ売り場を通ったら、ここ2ヶ月くらい、いつ見ても品切れ中だったCHANELのリップが売ってました」と報告。「即購入！！」したといい「色んなカラーがあって、半分くらいは相変わらず品切れ中だったけど、なぜか