プラザ・プレミアム・グループは、ニューヨークのジョン・F・ケネディ国際空港の新ターミナル1に2つのラウンジを開設する。「プラザ・プレミアム・ファースト・ラウンジ」は、アラカルト料理、厳選された料理、専用バーでカクテルを提供する。プライベート空間で過ごせるインフィニティルームも備える。広さは9,300平方フィート。制限エリアに位置する。「プラザ・プレミアム・ラウンジ」は、料理やバー、シャワー、ビジネスセンタ