日本航空（JAL）は、「旅リピマイルキャンペーン」を8月18日から12月25日まで開催している。キャンペーンの参加登録および事前アンケートに回答の上、対象路線・対象運賃で同一路線を2往復した、18歳〜29歳のJALマイレージバンク会員を対象に、2,000マイルをプレゼントする。2往復目の往路搭乗前日までにキャンペーンの参加登録とアンケートの回答を済ませる必要がある。搭乗期間は9月1日から12月26日まで。対象運賃は公式ウェブサ