お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が11日に自身のアメブロを更新。チャイルドカウンセラーの資格に合格したことを報告した。この日、小原は「ピンポーンと郵便局からお届け物。。。！開封すると合格通知」と明かし「チャイルドカウンセラー資格」に合格したことを報告した。続けて「夏休み沖縄のホテルの無料ラウンジで勉強した甲斐がありました」と振り返り「もう、懐かしいなぁ。。。楽しい毎日だったなぁ〜」とコメントし