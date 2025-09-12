小田急リゾーツは、「エディット バイ セブン 富士御殿場」を9月1日に開業した。建物は地上10階建て、隣接のドッグフレンドリー棟は3階建て。客室は9タイプ、49室を設け、うちペット同伴客室6室。全室にバルコニーを備え、富士山は4階以上の客室から望める。最大8名までのタイプや一部サウナ付き客室などを用意する。館内には最大8名で利用できる貸切サウナ（午前7時から午後11時まで、1枠2時間・5枠制）を設ける。料金は平日12,00