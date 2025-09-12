エミレーツ航空は、ドバイ〜杭州線にエアバスA350-900型機を10月26日から投入する。エアバスA350-900型機には、ビジネスクラスを「1−2−1」配列で32席、プレミアムエコノミークラスを「2−3−2」配列で21席、エコノミークラスを「3-3-3」配列で259席の計312席を配置している。エアバスA350-900型機は、エディンバラ、クウェート、バーレーン、マスカットなどに就航しており、年内に17都市へ投入を予定している。■ダイヤEK310ド