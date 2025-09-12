KDDIと沖縄セルラーは、オンライン専用ブランド「povo2.0」で、映像配信サービス「TVer」の番組を視聴すると、データ使い放題のプロモコードがもらえるキャンペーンを開始した。期間は9月30日まで。 期間中、TVerの特設Webサイトの応募ボタンから応募のうえ、TVer IDにログイン。TVerの番組を10以上視聴すると、キャンペーンに参加できる。 特賞は「データ使い放題（7日