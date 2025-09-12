きょう午前、山形市の踏切で列車と女性が衝突する事故がありました。１０代とみられる女性が意識不明となっています。この事故の影響で山形新幹線１本が運休となりました。 【画像】事故直後の現場 消防によりますときょう午前１０時３０分ごろ、山形市五日町の踏切で事故があったなどと消防に通報がありました。 現場では列車と女性が衝突したということです。女性は１０代とみられ、意識がないということです。 その後、正午