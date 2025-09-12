大阪府立高校の男性教師が、校内のチャットツールに生徒のＩＤなどを使って不正にアクセスし、学校業務を混乱させたとして、書類送検されていたことが捜査関係者への取材でわかりました。不正アクセス禁止法違反などの疑いで書類送検されたのは、大阪府立の高校に勤務する４０代の男性教師です。捜査関係者によりますと教師は去年、生徒のＩＤとパスワードを使って校内のチャットツールに不正アクセスし、生徒が知りえないこ