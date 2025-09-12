「健康と栄養」についての意見交換会(主催:食の安全･安心財団、共催:加工食品食育推進協議会)が9日、都内で開かれた。会場には82人、オンラインでは437人と、500人を超える参加者が集まった。前半は2025年に改定された食事摂取基準のポイントについての講演が、日本スポーツ栄養協会理事長の鈴木志保子氏によって行われた。この食事摂取基準の対象は個人ではなく、あくまで集団であるとし、各々に必要なエネルギーや栄養の状況は違