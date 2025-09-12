ダイヤモンドバックスのルルデス・グリエル外野手（31）が右膝の前十字靱帯再建術を受けたと11日（日本時間12日）、全米野球記者協会に所属するフランシス・ロメロ記者が自身のX（旧ツイッター）で報じた。同記者は右膝に器具を装着したグリエルがサムズアップポーズでカメラに写る写真を投稿し「グリエルは木曜日に右膝の前十字靱帯再建術を受けた。回復まで9〜10カ月を要する」と記した。グリエルは今月1日（同2日）のレン