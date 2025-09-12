正午前の名古屋市内は、雲が広がり、時々弱い雨を観測しています。この時間の気温は28.3℃、湿度は74％です。 【写真を見る】午後は岐阜･三重で非常に激しい雨に注意 3連休最終日は晴れて厳しい暑さに… 愛知･名古屋･岐阜･三重の天気予報（9/12 昼） きょうは午後も変わりやすい天気になるでしょう。大気の不安定な状態が続き、岐阜県や三重県を中心に非常に激しい雨の降る所がある見込みです。 最高気温は各地で30℃前後になる