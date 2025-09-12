天皇・皇后両陛下と長女の愛子さまは、今日9月12日午前9時半すぎに皇居を出発し、羽田空港へ向かわれました。 このあと、特別機で大村市の長崎空港に到着される予定です。 両陛下の県内への訪問は、即位後初めて。 愛子さまは、初めての訪問です。 戦後80年の節目にあたり、9月12日と13日の2日間、長崎市を訪れ原爆で犠牲になった人々を慰霊されるほか、被爆者らと懇談されます。 「原爆落下中心地碑」のある爆心地