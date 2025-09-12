県議会9月定例会が開会し、アメリカの関税措置への支援費用を含む補正予算案などが提案されました。提案された補正予算案は一般会計で76億9300万円あまりです。アメリカの関税措置に対応する県内企業の海外販路拡大や設備投資の支援に4億円を計上したほか、酒米の価格高騰に直面する県内の酒蔵支援に3億6200万円あまり。自治体と連携し、若者の人口流出問題に取り組むプロジェクトの費用に約3000万円を盛り込みました。9月定例会は