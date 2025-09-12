NHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）の公式Xが12日更新され、俳優の浜野謙太（44）が浜辺ヒラメ（アンパンマン）役を演じることが分かった。投稿では「新たな出演者発表」とし浜辺ヒラメ(アンパンマン) 役に浜野、マノ・ゴロー役に伊礼彼方、古川マモル(ヤルセ・ナカス) 役に西山潤、小宮ミカ(ミルカ)役に佐竹桃華が発表された。15日からの第25週「怪傑アンパンマン」から出演。12日の第