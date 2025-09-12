マダニに咬まれることが原因で発症する感染症が、熊本県内で過去最多のペースで確認されています。 【写真を見る】致死率6～30％ マダニが原因の感染症「SFTS」患者数が今年10人、熊本県で過去最多森林や草原で肌の露出控えて 病原体を持つマダニに咬まれることで発症するSFTS（重症熱性血小板減少症候群）の患者は9月1日から7日までに県内で1人の報告があり、年間の累計患者数は10人となりました。 統計が始まっ