12日の関東は朝から雲が多く、雨が降ったりやんだりのスッキリしない天気に。11日のように広範囲で雷雨になる可能性は低いものの、午後は北部を中心に雷雲が発達する可能性があり、注意が必要です。■スッキリせず午後は雨脚強まる所も12日の関東は、湿った空気の影響で朝から雲が広がっています。正午現在、南部を中心に所々で雨が降っていますが、この後も降ったりやんだりのスッキリしない天気が続く見込みです。11日のように