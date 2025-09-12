熊本県内で、今年生産された一番茶の審査会が開かれました。 【写真を見る】「色・香り・味」3拍子揃った熊本の玉緑茶一番茶の審査会に33点出品 審査会はJA熊本経済連がお茶の品質向上を目的に毎年開いているもので、県内の21軒のお茶農家から玉緑茶33点が出品されました。 県の職員や販売業者などの審査員が茶の色や香り、うまみなどを丁寧に審査していました。 JA熊本経済連によりますと、今年は3月下旬の遅霜の影響で新芽