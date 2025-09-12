【モデルプレス＝2025/09/12】元モーニング娘。でタレントの高橋愛が11日、自身のInstagramを更新。母親との韓国旅行の様子を公開し、反響が寄せられている。【写真】高橋愛、美人母顔出しの2ショット◆高橋愛、母親との韓国旅行の様子を公開高橋は「韓国 行ってきたよ」と韓国旅行を報告。「行きたい場所と欲しかったもの買えて幸せだ」と充実した旅行だったことを綴り、母親と一緒にカフェや食事を楽しむ仲睦まじい2ショットを公