【モデルプレス＝2025/09/12】俳優の阿部サダヲが主演を務めるテレビ朝日系木曜ドラマ「しあわせな結婚」（毎週木曜よる9時〜）の最終話が、11日に放送された。ラストシーンの一言に注目が集まっている。＜※ネタバレあり＞【写真】「しあわせな結婚」板垣李光人、プロ級のデッサン◆大石静氏、杉野遥亮の食事シーンの裏話明かす本作は夫婦の愛を問うマリッジ・サスペンス。人気弁護士の原田幸太郎（阿部）は、50年間独身を貫いて