【「ソニックレーシング クロスワールド」オリジナルグッズ】 9月27日より発売予定 セガは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Nintendo Switch/PC(Steam、Epic Games Store)用「ソニックレーシング クロスワールド」（9月25日発売予定）のオリジナルグッズを、9月27日よりドン・キホーテの対象店舗にて発売する