普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！「憔悴」はなんて読む？ 「憔悴」という漢字を見たことはありますか？疲れ切った様子を表す言葉です。いったい、「憔悴」はなんと読むのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてくだ