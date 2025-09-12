バルカン半島南西部に位置する共和制国家のアルバニアで、AIによって生成されたボット「ディエラ」が大臣に就任しました。ディエラは政府が民間企業と契約する公共入札を管理する役割を務め、賄賂や脅迫を一切受け付けない大臣となることが期待されています。Albania appoints AI bot as minister to tackle corruption | Reutershttps://www.reuters.com/technology/albania-appoints-ai-bot-minister-tackle-corruption-2025-09-