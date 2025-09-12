次世代を担うミュージカルスターと共に、新しい年を迎えよう！年の瀬の12月31日（水）に、東京・丸の内の東京国際フォーラム ホールAで、「カウントダウン ミュージカ ルコンサート 2025-2026」を開催する。開演は22時。2023年末に行った「カウントダウン ミュージカルコンサート 2023-2024」に続き、2回目となる今回のコンサート。岡宮来夢、甲斐翔真、木下晴香、小林唯、sara、東啓介、平間壮一、三浦宏規、森崎ウィン、屋