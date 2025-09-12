俳優の坂口健太郎さんと一般女性の同棲を9日11日発売の『週刊文春』（9月18日号）が報じました。同誌によれば、坂口さんは女性と同棲生活を送る一方で、永野さんとも交際していた時期があったそうです。SNSでは4年も同棲していたことから、「慰謝料をもらえないのか」という声もありました。一般的に、同棲しているパートナーが浮気した場合、浮気相手に慰謝料を求めるなど法的な請求はできるのでしょうか。●「内縁」や「婚約」と