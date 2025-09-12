福岡県大野城市で酒を飲んで車を運転したとして指名手配されていた30歳の男が11日、大阪で逮捕されました。酒気帯び運転の疑いで逮捕されたのは、自称大阪市に住む飲食店従業員、二川ゆう大容疑者（30）です。（※ゆう：しめすへんに石）警察によりますと、二川容疑者は2024年12月27日午前4時半ごろ、福岡県大野城市下大利で、酒を飲んで乗用車を運転した疑いです。ガソリンスタンドの従業員から「運転手が車内で寝込んでいる」と1