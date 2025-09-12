高校生の日本一を決める全国高校剣道大会で男子団体で県勢として初優勝した磐田東高校の剣道部が磐田市の草地市長に喜びの報告をしました。磐田東高校の剣道部の男子の団体メンバーは、8月の全国高校剣道大会で県勢として初めて男子団体で優勝しました。3日、磐田市役所には団体戦のメンバー6人が市長に優勝を報告すると、草地市長は「みなさんの活躍はとても評価されるもの。自信と誇りを持ち続けてほしい」と激励し