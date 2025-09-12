検事総長が控訴断念を表明した談話で名誉が毀損されたとして、再審で無罪となった袴田巌さんが国に550万円の損害賠償などを求め提訴しました。袴田巌さんに対しては、2024年検察が控訴を断念した際、畝本直美検事総長が「判決は到底承服できない」とする談話を表明しました。弁護団は11日、この談話について「袴田さんを犯人視し名誉を毀損した」として、国に550万円の損害賠償と謝罪広告の掲載を求める訴状を静岡地裁に提出しまし