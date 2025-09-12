暖かく湿った空気の影響で、県内では、大気の状態が不安定になっています。夜の初めごろにかけて雷を伴った激しい雨の降るところがある予想で、土砂災害などに十分注意が必要です。JR軽井沢駅周辺の現在の様子です。濃い霧に包まれ雨が降っています。佐久地域に濃霧注意報、県内全域に雷注意報が出ています。県内では、12日夜遅くかけて大気の状態が不安定となる見込みで、夜の初めころにかけ雷を伴った激しい雨の降るところがある