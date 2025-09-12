お笑いコンビ・霜降り明星の粗品が11日放送のテレビ朝日系バラエティー『アメトーーク！』（毎週木曜後11：15）に出演。過去に番組のMCを務めていたタレントの宮迫博之との秘話を明かした。【写真】お得意の“宮迫ポーズ”を決める宮迫博之この日、番組のテーマは「粗品大好き芸人」。シモリュウの前田龍二とシモタ、ダブルヒガシの大東翔生、紅しょうがの熊元プロレス、からし蓮根の青空らとともにトークを展開した。そ