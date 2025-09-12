防衛省は、自衛隊の戦闘機を初めてカナダとヨーロッパ地域に派遣すると発表しました。中谷元 防衛大臣「各国の空軍との相互理解の深化を図り、防衛協力・交流をさらに推進をすることは大変意義が深いと考えております」中谷防衛大臣はきょうの会見でこのように述べ、早ければ今月14日から航空自衛隊のF15戦闘機を北海道の千歳基地から北米やヨーロッパ地域に向け派遣すると発表しました。派遣されるF15戦闘機は4機ですが、そ