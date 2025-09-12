政府は、AI＝人工知能の研究開発や利活用の推進に向けた、AI戦略本部の初会合を開きました。石破総理は“世界で最もAIを開発、活用しやすい国を目指す”として、AIを「使う」「創る」「信頼性を高める」など、4つの基本的な方針に沿った基本計画の策定を人工知能戦略を担当する城内大臣らに指示しています。