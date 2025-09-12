いわゆる「ロマンス詐欺」で男性から現金をだましとり、ホストクラブで多額の現金を使っていた女に、違法な金利で現金を貸したとして、暴力団幹部の男が逮捕されました。警視庁によりますと、指定暴力団六代目山口組系傘下組織の幹部・石川健一容疑者は、2022年から翌年にかけて、井田しずく被告に高金利で現金30万円を貸し、違法な利息を得た疑いが持たれています。井田被告は、ホストクラブなどで使用するために、男性からおよそ