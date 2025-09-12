盗んだものとみられる三輪バイクに乗って路上を歩く男性に近づき、現金などが入ったバッグをひったくったとして、43歳の男が逮捕されました。警視庁によりますと、渡辺光容疑者は10日未明、東京・新宿区歌舞伎町の路上で、三輪バイクに乗って男性に後ろから近づき、現金や携帯電話などが入ったバッグ、およそ28万円相当をひったくった疑いがもたれています。渡辺容疑者は現場から逃走していましたが、警視庁は男性のバッグについて