天皇皇后両陛下と長女の愛子さまが先ほど、長崎空港に到着されました。12日正午過ぎ、天皇皇后両陛下と長女の愛子さまは、長崎空港に到着されました。今回の訪問は、両陛下は2泊3日の日程で、愛子さまは1泊2日の日程で長崎県を訪れ、戦後80年の節目にあたって原爆犠牲者の慰霊や被爆者らとの懇談などを行われます。さらに両陛下は、長崎県で行われる国民文化祭と全国障害者芸術・文化祭の開会式などに出席されます。長崎空港では、