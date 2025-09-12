Mrs. GREEN APPLE（大森元貴さん、若井滉斗さん、藤澤涼架さん）が「青森県・長野県合同 グリーンアップル大使任命式」に登場。日本のりんご生産量上位を占める青森県と長野県の「グリーンアップル大使」に就任しました。【写真を見る】【ミセス 大森元貴】りんごアレルギーでも「グリーンアップル大使」に就任香りだけで食リポ挑戦【Mrs. GREEN APPLE】大森さんは、「グリーンアップル大使」というほぼバンド名そのままの肩書き