天皇、皇后両陛下と長女愛子さまは１２日、東京・羽田空港発の特別機で長崎県入りされた。両陛下の長崎訪問は天皇陛下の即位後初めて。現地で開かれる国民文化祭への出席に先立ち、戦後８０年にあたって戦没者を慰霊し、被爆者らとの懇談に臨まれる。ご一家は午前１０時頃、車で羽田空港に到着。見送りの職員と言葉を交わして機内に乗り込み、正午過ぎに長崎入りされた。長崎市に移動し、平和公園内の原爆落下中心地碑に供花さ