ホテル阪神大阪の2階にある｢マルシェダイニング ネン｣は、2025年9月1日(月)～11月30日(日)まで秋のグルメフェア｢野菜と楽しむAUTUMN BUFFET(オータムビュッフェ)｣が開催中です。和･洋･中のお料理やデザートなど秋の味覚を楽しめる内容です。また、特産品を使用したメニューも豪華です。今回はホテル阪神大阪の『マルシェダイニング ネン』にご招待いただき、フェアの内容をご紹介します。 和･洋･中の料理