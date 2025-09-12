岐阜市の柳ケ瀬商店街で、老朽化が進むアーケードの半分近くを撤去する方針が固まりました。 【写真を見る】岐阜･柳ケ瀬商店街のアーケード半分近くを撤去へ 北側エリアの約750ｍ「新しい通りを起爆剤に」 岐阜柳ケ瀬商店街振興組合連合会によりますと、撤去するのはアーケードの半分近くにあたる北側エリアの約750メートルで、メインストリートの柳ケ瀬本通りを含む5つの商店