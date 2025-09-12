³ô¼°²ñ¼Ò ÌÀ¼£¤Ï2025Ç¯9·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê¡¢¡ÖÌÀ¼£¥ß¥ë¥¯¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×¤ÎÈ¯Çä³«»Ï99¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¡¢ÁíÀª12ÁÈ¤Î¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¡ÖÌÀ¼£¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡×¤ò²Î¤¤·Ñ¤°¡ÖMelody of meiji¡×¤Î´ë²è¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛËèÆü¿©¤Ù¤Ê¤¤¤È¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¡ÄÂè°ìÃÆ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï¡Ö²Ö¤Î82Ç¯ÁÈ¡×¤Î1¿Í¤Ç¤¢¤ê1980Ç¯Âå¤òÂåÉ½¤¹¤ë²Î¼ê¡¢Ãæ¿¹ÌÀºÚ¡£Ãæ¿¹¤Ï´ë²èÆ°²è¤Ø¤Î½Ð±é¤ÏÌó15Ç¯¤Ö¤ê¡¢ÌÀ¼£¤ÎÆ°²è¤Ø¤Î½Ð±é¤ÏÌó37Ç¯¤Ö¤ê