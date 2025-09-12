県警はSNS上で「県警本部長」になりすましたアカウントを確認したと発表しました。投資詐欺の疑いがあり注意を呼びかけています。県警によりますと、「県警の滝澤依子本部長がSNSのグループのメンバーに入っているが本人でしょうか」などと9月11日通報がありました。県警がアカウントを確認したところLINEで滝澤本部長になりすまし「詐欺事件が頻発しているため皆さんの資産の安全を守るために、グループに招待