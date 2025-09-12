J1アビスパ福岡は12日、2027年シーズンの加入が内定している神奈川大の前田快（こころ）が、日本サッカー協会からJリーグ特別指定選手に認定されたと発表した。今後は大学に所属したまま、Jリーグの公式戦に出場できる。8日に入団内定が発表されたばかりの前田快は、21歳のボランチ。ロングスローも武器とする。チームは松岡大起が累積警告のために13日のC大阪戦は出場停止。レフティーの秋野央樹もコンディション不良から4日