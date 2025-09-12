＜ソニー 日本女子プロ選手権2日目◇12日◇大洗ゴルフ倶楽部（茨城県）◇6840ヤード・パー72＞国内女子メジャー第2ラウンドが進行している。午前組の全選手がハーフターンし、桑木志帆がトータル9アンダーで単独トップを快走している。【写真】笑顔もかわいい！韓国のキューティフルが登場！5打差2位タイに堀琴音、金澤志奈、小林光希。6打差5位タイには佐藤心結と申ジエ（韓国）が続いている。ルーキーの吉田鈴はトータル2ア