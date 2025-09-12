９月１１日の関東方面の雷雨で、新千歳空港では羽田などを発着する２２便が欠航となり、およそ１１００人が空港で一夜を明かしました。新千歳空港では１１日、関東方面の雷雨の影響で、羽田などを発着する２２便が欠航となりました。空港では足止めされた観光客らおよそ１１００人が、配布されたマットや毛布を使うなどして一夜を明かしました。（東京からの観光客）「本当のベッドと布団に入れればと思います」（神奈川からの観光