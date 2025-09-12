俳優の秋野暢子（68）が10日、自身のインスタグラムを更新。婿のリクエストで作った「麻婆豆腐」など、家族への手料理の数々を写真で披露した。【写真】「婿さん幸せだね」「美味しそう」婿のリクエストで作った麻婆豆腐「今夜も婿さんのリクエストで まず、麻婆豆腐です。ちょっと辛め〜」と麻婆豆腐の写真にはじまり、「サバの、味噌煮」「ポテトサラダ。ベーコンと卵が多めで、マヨ少なめ」「鶏むねの柔らか炒め」「豆腐と