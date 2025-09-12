¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Ç·ÝÇ½»öÌ³½ê¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¤âÌ³¤á¤ë¤Ä¤Þ¤ß»ÞÆ¦¡Ê67¡Ë¤¬11Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö·ëº§µ­Ç°Æü!!º£Æü9·î11Æü¤Ï²æ¤¬É×ÉØ¤Î29²óÌÜ¤Î·ëº§µ­Ç°Æü¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢ºÊ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¹¾¸ý¤È¤â¤ß¡Ê57¡Ë¤È¤ÎÃç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤É×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤È¤â¤ß¤µ¤ó²Ä°¦¤¤¡¼¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÁÇÅ¨¤ÊÉ×ÉØ¡ª¡×¤Ä¤Þ¤ß»ÞÆ¦¡õ¹¾¸ý¤È¤â¤ß¤Î¡ÈÃçÎÉ¤·¡É2¥·¥ç¥Ã¥È»ÞÆ¦¤Ï¡Ö²æ¤¬²È¤Ï6·î11Æü¤ÎÆþÀÒµ­Ç°Æü¤È¥Ï¥ï¥¤¤Çµó¼°¤òµó¤²¤¿9·î11