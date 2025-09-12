お笑いコンビ・霜降り明星の粗品（32）が11日放送のテレビ朝日「アメトーーク！」（木曜後11・20）に出演。お笑い賞レースの審査員について語った。粗品は、3月に開催された読売テレビ「ytv漫才新人賞決定戦」で、初の賞レース審査員を務めた。最近の賞レースの傾向では100点満点の場合90点前後が決勝ラウンドでの平均点となっている中、粗品は70点台をつける場面も。思わず聞き入ってしまうほどの説得力で課題点を的確に指摘